Gerücht Philippe Coutinho trumpfte zwar in einigen Spielen für den FC Bayern auf. Vollends überzeugen konnte der als Superstar geholte Offensivallrounder allerdings nicht. Der FC Barcelona soll derweil den Plan verfolgen, die Leihe seines Reservisten noch in den letzten Zügen des Wintertransfermarkts abzubrechen.

Die Äußerungen, die der FC Bayern bezüglich einer festen Verpflichtung von Philippe Coutinho bisher in der Öffentlichkeit zu Protokoll gab, waren eher duckmäuserischer Natur.

Weiter heißt es in dem Bericht, Barça plane den sofortigen Verkauf Coutinhos. In den vergangenen Wochen mehrten sich Gerüchte um eine Rückkehr in die Premier League.

Im Zuge dessen wurden mit Manchester United, dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur drei Interessenten genannt.

» Carles Perez wechselt zur Roma - Quique Setien äußert sich

» Carlos Tevez nennt den großen Unterschied zwischen Messi und Cristiano Ronaldo

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!