FC Barcelona : "Philippe Coutinho freut sich darauf, für Barça zu spielen"

Philippe Coutinho und der FC Bayern werden in Kürze wieder auseinandergehen. Was dann passiert, ist noch völlig offen. Sein Berater erklärt zumindest, dass er sich freut, bald wieder für den FC Barcelona zu spielen.

Karl-Heinz Rummenigge hatte in dieser Woche noch mal in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass er für Philippe Coutinho beim FC Bayern über den August hinaus nicht weitergeht.

"Im Moment ist Coutinho darauf konzentriert, das nächste Spiel in der Champions League zu überstehen. Es ist ein gewaltiges Spiel für ihn – der Klub, dem er gehört, gegen den Klub, für den er aktuell spielt", sagte Coutinhos Agent Kia Joorabchian bei TALKSPORT vor dem Duell Barça vs. Bayern (2:8).

Dann folgt der entscheidende Satz des Beraters: "Er wird in Barcelona spielen, er freut sich darauf." Hat Coutinho also noch eine Zukunft in Katalonien? Eigentlich eher nicht. Barça möchte den Schwerverdiener von der Gehaltsliste streichen.