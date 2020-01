Gerücht Der FC Bayern will sich hinsichtlich der Festverpflichtung von Philippe Coutinho keinen Druck machen. Hinsichtlich des jüngst vollzogenen Trainerwechsels beim FC Barcelona könnte dem Deutschen Meister die Entscheidung abgenommen werden. Quique Setien gilt als Fan des Brasilianers.

Der Bundesliga-Topklub besitzt überdies eine Kaufoption in Höhe von 125 Millionen Euro.

Entspricht diese Meldung tatsächlich der Wahrheit, hätte es natürlich direkten Einfluss auf den FC Bayern, an den Coutinho per Leihvertrag noch bis Saisonende gebunden ist.

In den vergangenen Wochen wurde vermehrt darüber berichtet, dass Barça nicht unbedingt auf den vollen Kaufpreis beharre und Coutinho für eine niedrigere Summe endgültig zu den Bayern wechseln könnte.

Seit dem Wechsel kommt der 27-Jährige zwar auf 14 direkte Torbeteiligungen.

Seine Bestform hat Coutinho allerdings noch nicht erreicht. Trainer Hansi Flick hatte unlängst laut BILD erklärt, dass der Starspieler noch nicht am Maximum steht.

"Die Vorbereitung hat ihm sehr gut getan. In der nächsten Woche steht vieles mit Ball auf dem Plan. Da wird er nochmal den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, was er für eine Klasse hat", so Flick vor wenigen Tagen.

