Barça-Leihgabe : Philippe Coutinho: Liverpool bangt um Millionen-Boni

Liverpool hat nie mehr Geld eingenommen als beim Verkauf von Philippe Coutinho an den FC Barcelona. Weitere Millionen, die eigentlich fließen könnten, sind aber in Gefahr.

Als der FC Barcelona im Sommer 2017 um Philippe Coutinho buhlte - der brasilianische Edeltechniker sollte seinen Landsmann Neymar ersetzen - war Jürgen Klopp (52) klar: Coutinho wird nur schwer zu halten sein.

Aufgrund der Personallage im Mittelfeld stimmte Liverpool einem Verkauf allerdings nicht zu. Erst ein halbes Jahr später erfüllte sich der Wunsch des Südamerikaners. Barça holte ihn ins Camp Nou.

145 Millionen Euro zahlten die Katalanen bisher an Ablöse. Rekord für Barça und Liverpool. Eigentlich könnten weitere Millionen an die Anfield Road fließen. Sie sind allerdings in Gefahr.