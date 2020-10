FC Barcelona : Philippe Coutinho: Zwangspause für das Muskelpaket

Schlechte Nachrichten für Ronald Koeman: Der Barça-Coach muss in den kommenden Wochen ohne Philippe Coutinho auskommen. Der Brasilianer hat sich im Clasico verletzt. In Sachen Muskelmasse hat der Südamerikaner indes ordentlich zugelegt, wie sein Nationaltrainer verrät.

Wie lange Coutinho pausieren muss, steht noch nicht fest. Seine Rückkehr hänge von der Entwicklung der Verletzung ab, erklärte die medizinische Abteilung der Katalanen. Spanischen Medienberichten zufolge dürfte Barça-Coach Ronald Koeman aber drei Wochen auf den Mittelfeldregisseur verzichten müssen.

Coutinho Leistungsträger im neuen Barça-System

Der Ausfall des Brasilianers trifft Barcelona hart. Coutinho präsentierte sich in der neuen Saison in seiner Rolle als 10er im 4-2-3-1-System in starker Form. Zwei Tore und zwei Vorlagen lieferte der Ex-Liverpooler in wettbewerbsübergreifend sechs Partien bisher. Ersetzt werden könnte Coutinho auf der 10er-Position durch Antoine Griezmann, Lionel Messi oder die Youngsters Pedri und Riqui Puig.