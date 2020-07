Kampf um die Torjägerkrone : Pichichi-Rennen: Karim Benzema könnte locker vor Lionel Messi stehen

Mit Real Madrid hat Karim Benzema auf Klubebene schon alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Eine persönliche Auszeichnung wurde ihm in Form des besten LaLiga-Torschützen allerdings noch nicht überreicht. Dieser Umstand könnte durchaus anders sein.

Im Heimspiel gegen Deportivo Alaves (2:0) war Karim Benzema in Abwesenheit von Sergio Ramos für das Elfmeterschießen zuständig – und war prompt erfolgreich. Der Franzose kommt für Real Madrid auf eine starke Quote vom Punkt.

Benzema hat alle seine letzten zehn Elfmeter verwandelt, stand im Hinblick auf der Hackordnung in der Elfmeter-Schützen-Rangliste allerdings entweder hinter Ramos oder Cristiano Ronaldo. Hätte Zinedine Zidane Benzema in dieser Saison den Vorzug gelassen, wäre der Franzose wohl sogar Erster in der Torschützenrangliste.

Werden nämlich Ramos' sechs Elfmeter, die er in dieser Spielzeit verwandelt hatte, zu den bisher 18 erzielten Toren von Benzema hinzuaddiert, käme der Blancos-Angreifer auf 24 Saisontore – und stünde damit vor dem Führenden Lionel Messi (22).