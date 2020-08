SSC Neapel : Piotr Zielinski unterschreibt neuen Napoli-Vertrag

Der SSC Neapel und Piotr Zielinski gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der polnische Nationalspieler und der italienische Pokalsieger einigten sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2024.

Piotr Zielinski wechselte 2016 von Udinese Calcio an den Vesuv, absolvierte seitdem 192 Spiele für die Partenopei. Unter Gennaro Gattuso war er in der vergangenen Saison Stammspieler. Zielinski ist bereits seit neun Jahren in Italien heimisch.