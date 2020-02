Der FC Barcelona ist in den Augen einiger Beobachter derzeit keine richtige Einheit. Gerard Pique hält dagegen und fordert Ruhe rund um das Team.

Nach dem Aus in der Copa del Rey (0:1 gegen Athletic Bilbao) fand der Verteidiger deutliche Worte: "Es ist nicht die Zeit, um Staub aufzuwirbeln. Das bringt nichts."

Die Mannschaft sei trotz der Unruhe der Vortage – Lionel Messi hatte Sportdirektor Eric Abidal für Aussagen kritisiert, dass auch die Spieler eine Mitschuld an der Entlassung von Ernesto Valverde hätten - eine Einheit.

"Jeder von uns weiß, was in dem Spiel gut lief und was vielleicht nicht", betonte Gerard Pique nach dem Pokal-Aus weiter. "Wir müssen nun weiterarbeiten."