Deutliche Kritik auch von Kehl : Pleite bei Lazio: Marco Reus spricht die bittere Wahrheit aus

Borussia Dortmund ist mit einer der Champions League nicht würdigen Leistung in die neue Königsklasse gestartet. Nach dem 1:3 bei Lazio Rom war vor allem Manager Sebastian Kehl aufgebracht. Auch Marco Reus war bedient.

Man habe heute eigentlich "alles vermissen lassen", resümierte Marco Reus nach dem Spiel bei SKY und nannte mit dem Fehlen von Spielern im vordersten Drittel, dem mangelhaften Passspiel sowie dem wenig bis gar nicht vorhandenen Gegenspressing Details seiner Mängelliste: "Wir haben als Team heute nicht gut zusammengespielt, nicht gut verteidigt und verdient verloren."

Borussia Dortmund ist also mit einer Niederlage in die neue Ausgabe der Champions League gestartet – und schaufelte sich vor den kommenden anstrengenden Wochen seinen eigenen Problemgraben. In der Bundesliga geht es gegen Schalke 04 und im Anschluss gegen den FC Bayern, international gegen Zenit St. Petersburg und dem FC Brügge.

"Wenn wir uns so anstellen, wird's nichts werden", motzte Bald-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Das war eine desolate Leistung. So können wir in der Champions League nicht auftreten."