Ebenfalls für Ärger bei Klopp und seinem FC Liverpool sorgte die falsche Einwurf-Entscheidung vor dem Gegentreffer.

"Jeder hat gesehen, dass Morata zuletzt am Ball war", beschwerte sich Innenverteidiger Virgil van Dijk.

Selbstkritik gab es aber auch. Klopp: "Wir waren in unseren Aktionen nicht klar genug."

Liverpool ist trotz der Pleite in der spanischen Hauptstadt vom Viertelfinal-Einzug überzeugt. "In Anfield wird es anders aussehen", kündigt Klopp einen heißen Tanz im Rückspiel am 11. März an.

Diego Simeone zeigte sich indes begeistert von der Atmosphäre in seiner Heimstätte. "Der Support war beeindruckend. In den acht Jahren, in denen ich im Verein bin, habe ich noch nicht so eine Stimmung gesehen", erklärte der Atleti-Coach.

