Beste Marktwertsteigerung : Plus bei Transferwerten: Liverpool führt vor dem FC Bayern

Die Bundesliga muss sich einmal mehr nicht verstecken. Im Ranking der erfolgreichsten Kaderplanungen in Europas Topligen führt der FC Liverpool knapp vor dem FC Bayern. Allein in den Top fünf sind drei deutsche Teams vertreten.

Hervorgehoben werden darf außerdem, dass die heimeligen Klubs deutlich weniger Geld in die Hand nahmen, um ihren aktuellen Kader zusammenzustellen. Laut Hochrechnung des Portals TRANSFERMARKT investierte der FC Liverpool mit 553,3 Millionen Euro mit Abstand am meisten in sein Team.

Daraus resultierte im Vergleich mit anderer europäischen Topklubs auch die beste Marktwertsteigerung, die bei satten 426,2 Millionen Euro liegt. Dicht gefolgt ist der designierte Englische Meister von seinem deutschen Pendant, dem FC Bayern.

Dieser gab zwar knapp 200 Millionen Euro weniger für sein aktuelles Aufgebot aus. Mit 400,9 Millionen Euro an Marktwertplus seiner Spieler belegen die Münchner aber nur knapp den starken 2. Platz.