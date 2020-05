Ligue 1 : Pogba-Bruder Florentin kehrt nach Frankreich zurück

Florentin Pogba ist zurück in der Heimat. Der Bruder von United-Superstar Paul Pogba unterschreibt einen Vertrag beim französischen Zweitligisten Sochaux.

Der 21-fache Nationalspieler Guinas war zuletzt in der Major League Soccer angestellt. Sein Vertrag mit Atlanta United lief Ende 2019 aus.

Vor dem Abenteuer in Amerika stand Florentin Pogba (29) bei Genclerbirligi in der Süper Lig, sowie dem AS Saint-Etienne und Sedan unter Vertrag.

Neben Mittelfeldspieler Paul (27) und Innenverteidiger Florentin ist auch Mathias Pogba (29) als Profi unterwegs. Der Mittelstürmer steht beim Lorca FC in Spanien unter Vertrag.