Eigentlich sollte am Dienstagabend kein Profi des FC Liverpool in Anfield sein.

Ro-Shaun Williams wollte einen langen Ball in der 75. Minute klären, traf aber ins eigene Netz. Ein Rückschlag, von dem sich Shrewsbury Town nicht mehr erholte.

U-23-Trainer Neil Critchley, der im Dezember mit seinem Team noch 0:5 im Ligapokal gegen Aston Villa verloren hatte, schickte gegen den Drittligisten die mit 19 Jahren und 102 Tagen jüngste Elf in der Liverpooler Geschichte ins Rennen.

Schließlich hatte die Premier League für Anfang Februar eine Mini-Winterpause angeordnet, an die sich Jürgen Klopp und Co. auch strikt hielten und deshalb die Youngsters im Wiederholungsspiels losließen. Doch ein Profi war dann doch mit von der Partie: James Milner.

Der Mittelfeldspieler saß hinter der Bank, trainierte vor der Partie sogar einmal mit dem Team von Neil Critchley.

"Er hat mich gefragt", verriet der Coach, "ob er mittrainieren und zum Spiel kommen dürfe. Ich habe natürlich zugestimmt."

Milner, der sich gerade nach einer Oberschenkelverletzung in der Reha befindet, war sogar in der Halbzeitpause in der Kabine.

"Er gab den Spielern Ratschläge, war voll dabei, stand hinter mir – ich konnte ihn hören! Er war wirklich begeistert von der Leistung der Jungs, ich kann ihm nicht genug dafür danken, dass er heute Abend hier war", freute sich der U-23-Trainer.