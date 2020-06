Bleibt das Duo? : Poker mit Thiago und Boateng: Hasan Salihamidzic gibt Update

Mit der Wiederauferstehung von Jerome Boateng hatten wohl nur die allerwenigsten gerechnet. Nach den Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez schlug allerdings plötzlich wieder die Stunde des 2014er-Weltmeisters, der an der Seite des neuen Abwehrchefs David Alaba eine ziemlich gute Figur abgibt.

Nachdem Boateng in den vergangenen beiden Wechselperioden jeweils das Weite suchen wollte bzw. sollte, hoffen sie beim FC Bayern inzwischen auf mindestens eine weitere gemeinsame Saison. Er mache seine Sache sehr gut, lobt der Kaderplaner des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, in der BILD AM SONNTAG.

Der Münchner Manager schickt hinterher, dass zudem das Ende der Saison noch nicht erreicht sei. Im Programmheft steht neben dem letzten Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen (4. Juli) und am 7. August das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea.