Borussia Dortmund : Poker um Jadon Sancho: Manchester United will es so wie bei Bruno Fernandes machen

Es vergeht kein Tag, an dem keine neuen Details zum Poker zwischen Borussia Dortmund und Manchester United um Jadon Sancho verbreitet werden. In England wird indes darüber berichtet, wie das Transfermodell gestaltet werden soll.

Manchester United will nichts unversucht lassen, um den Transfer von Jadon Sancho noch in diesem Sommer über die Bühne zu bringen. Die vor Kurzem kolportierte Einigkeit zwischen United und Borussia Dortmund besteht allerdings noch nicht.

Das liegt vor allem daran, weil immer noch ungeklärt ist, wie United die vom BVB aufgerufene Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro aufbringen will. Wie die MANCHESTER EVENING NEWS berichten, versuchen die Engländer, die Sockelablöse so gering wie möglich zu halten.

Orientiert werden soll sich an Bruno Fernandes, der im Winter für fixe 55 Millionen Euro von Sporting Lissabon ins Theatre of Dreams gewechselt war. Angesichts der Qualifikation für die Champions League sind Nachzahlungen über 25 Millionen Euro an Sporting fällig.