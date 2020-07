Bartomeu gibt Auskunft : Poker um Lautaro Martinez: Inter und Barça einig über weiteres Vorgehen

Seit Monaten wird der FC Barcelona mit Lautaro Martinez (22) in Verbindung gebracht. Auch nach Auslaufen seiner Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro brodelt die Gerüchteküche weiter.

Josep Maria Bartomeu versichert jedoch: Aktuell läuft nichts in Sachen Lautaro. "Im Fall von Lautaro haben wir die Verhandlungen ausgesetzt. Wir haben in den vergangenen Wochen mit Inter gesprochen. Jetzt sind wir in der Analysephase", so der Barça-Präsident.

Beendet ist das Thema Lautaro Martinez damit rund um das Camp Nou allerdings keinesfalls. Die Sporttageszeitungen SPORT und GAZZETTA DELLO SPORT berichten: Es gibt einen Pakt zwischen Barça und Inter Mailand.