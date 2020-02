Gerücht Juve will Paul Pogba zurück. Der Franzose soll aber über 150 Millionen Euro kosten. Zeit für einen Spielertausch, der die Ablösesumme drückt?

Paul Pogba entwickelte sich bei Juventus Turin einst zum Mittelfeldspieler internationaler Klasse, ehe ihn Manchester United 2016 für die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro kaufte.

Geht es nach Pogba, endet seine Zeit bei den Red Devils nach der laufenden Saison. Real Madrid und Juventus Turin sind seine möglichen Ziele.

Juve arbeitet offenbar bereits an einer Rückholaktion. Allerdings will der italienische Rekordmeister die laut ESPN geforderte Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro nicht bezahlen.

Die Bianconeri planen laut Nicolò Schira von der GAZZETTA DELLO SPORT vielmehr eine Kombination aus Spielertausch und Ablöse.