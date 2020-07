Inter Mailand : Poker um Sandro Tonali: Beppe Marotta bezieht Stellung

Sein Interesse an Tonali verheimlicht der Manager nicht: "Es ist ein junger Spieler, den Inter nächste Saison gerne hätte, aber nicht nur ich, sondern viele italienische Experten mögen ihn."

Beppe Marotta bestätigte indes Berichte, laut denen man sich mit Manchester United und Chelsea auf Verlängerungen der Leihen von Alexis Sanchez und Victor Moses bis zum Saisonende geeinigt habe.

"Wir haben Vereinbarungen getroffen, sie mindestens bis zum Getafe-Spiel (Inter trifft in der Europa League auf die Spanier, Anm. d. Red.) zur Verfügung zu haben", erklärte er.

Am Mittwoch verkündete die UEFA: Die beiden Europa-League-Achtelfinals zwischen Inter Mailand und Getafe sowie zwischen dem FC Sevilla und der Roma finden in Nordrhein-Westfalen statt. Sie werden am 5. und 6. August ausgetragen.