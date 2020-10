Liverpool : Porto schnappt sich Marko Grujic und einen 38-Millionen-Flop

Foto: Action Plus / imago images

Dieser Deal kommt in seiner Machart durchaus überraschend. Der FC Liverpool verleiht Marko Grujic für die laufende Saison ohne Kaufoption an den FC Porto. Nun also doch.

Die aus der Bundesliga werbenden Hertha BSC und Werder Bremen hatten sich zuvor eine Absage eingehandelt. Angeblich weil die Reds Grujic in diesem Sommer lieber verkaufen würden anstatt erneut bei einem anderen Klub zu parken.

Das wichtigste Element dieses Wechsels dürfte Grujics Möglichkeit sein, in Porto Spielpraxis in der Champions League sammeln zu können. Der Meister Portugals trifft in der Gruppenphase auf Manchester City, Olympiakos Piräus und Olympique Marseille.