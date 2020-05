Atletico Madrid : Portugal-Legende sicher: Joao Felix hat das Zeug für den Ballon d'Or

Joao Felix ist der teuerste portugiesische Fußballer aller Zeiten. 126 Millionen Euro legte Atletico Madrid für ihn auf den Tisch von Benfica Lissabon.

Auch wenn Joao Felix bisher noch mit Umstellungsproblemen zu kämpfen hat: Portugal-Ikone Nuno Gomes (43) ist von der Klasse seines Landsmanns vollkommen überzeugt.

"Joao Felix hat viel Talent, Intelligenz und den Vorteil, noch jung zu sein. Er hat noch viel Zeit, um dieses Ziel zu erreichen", erklärte der Ex-Nationalstürmer (79 Länderspiele, 29 Tore) gegenüber ESPORTE 360 auf einen möglichen Ballon d'Or-Sieg Joao Felix' angesprochen.

Joao Felix müsse hart an diesem Ziel arbeiten, könne es aber schaffen, so Nuno Gomez. Der Mittelstürmer spielte in seiner aktiven Karriere u.a. für Benfica Lissabon und den AC Florenz.