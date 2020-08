Primera Division : Präsident buhlt offen um Brahim Diaz von Real Madrid

Was wird aus Brahim Diaz? Der junge Offensivakteur kam bei Real Madrid in der vergangenen Saison kaum zum Einsatz. Zinedine Zidane ließ ich nur zehn Mal spielen. Seine Gesamtminuten: 206.

In der Spielzeit 2020/2021 dürfte sich die Situation für Brahim Diaz nicht verbessern. Im Gegenteil: Der langzeitverletzte Marco Asensio (24) ist wieder da und damit ein neuer Konkurrent für Diaz.

Die Lösung für Brahim Diaz: Wohl eine Ausleihe. Interessenten klopften bereits an. Der FC Getafe meldet sich in Person von Angel Torres zu Wort. Der Präsident: "Real Madrid weiß, dass wir Interesse an ihm haben. Wenn sie uns lassen und er kommen will, werden für ihn Platz schaffen."