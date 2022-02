Premier League : 45 Millionen! Premier-League-Klub erhielt Absage wegen Darwin Nunez

West Ham United blitzte mit einem Last-Minute-Angebot für Darwin Nunez ab. Das portugiesische Sportblatt O Jogo schreibt von einem Angebot über 45 Millionen Euro, das die Hammers am Deadline Day bei Benfica eingereicht hatten. Die Lissabonner wiesen den Versuch jedoch zurück.

Starke 15 Tore in 16 Meisterschaftsspielen wecken nicht sonderlich überraschend allerorten Interesse an Nunez, der spätestens im kommenden Sommer wieder auf den Wunschzetteln vieler Klubs vertreten sein dürfte. In der Vergangenheit hatte es bereits Spekulationen über einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder anderen europäischen Topadressen gegeben.