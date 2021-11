Jarrod Bowen zum FC Liverpool? : Abwerbeversuch? David Moyes von Jürgen Klopps Verhalten not amused

West Ham United steht aktuell auf einem für ihre Verhältnisse sehr beeindruckenden dritten Rang in der Premier League. Einen großen Anteil daran hat Jarrod Bowen. Vor dem Spiel gegen den FC Liverpool (3:2) äußerte sich sein Trainer über die Wechselgerüchte seines Stürmers.

Im vergangenen Sommer soll Liverpool bereit gewesen sein, 35 Millionen Euro für Bowen hinzublättern. Vor dem Match am Sonntag gab sich Jürgen Klopp, der Coach der Reds, als großer Fan des Angreifers zu erkennen.

Bei seinem Schützling sieht der Schotte darüber hinaus noch viel Verbesserungspotenzial: "Es geht um den Grad der Konstanz, den Jarrod jetzt in sein Spiel bringen muss. Wir versuchen seine Tore und Vorlagen zu erhöhen. All diese Dinge. Ebenso wie bei Said Benrahma."