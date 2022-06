Wolverhampton Wanderers Zukunft von Adama Traore und Patrick Cutrone unklar - Duo wird zum Trainingsstart bei den Wolves erwartet

Adama Traore und Patrick Cutrone waren zuletzt auf Leihbasis unterwegs. Wo die beiden Offensivspieler in Zukunft auf Torjagd gehen werden, ist noch unklar. Zunächst kehren sie zu den Wolverhampton Wanderers zurück.

Wie Express & Star berichtet, wird Adama am kommenden Montag zum Trainingsbeginn in Wolverhampton erwartet. Der Rechtsaußen war zuletzt an den FC Barcelona verliehen, die Katalanen werden aber keinen Gebrauch von ihrer 30 Millionen Euro schweren Kaufoption machen.

Adama will seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, die Wolves würden den Spanier daher verkaufen, wenn eine angemessene Offerte eingeht. Ähnlich sieht es bei Patrick Cutrone aus. Der Italiener war seit Saisonbeginn auf Leihbasis in Empoli unterwegs, erzielte in 28 Partien aber nur drei Tore.

Der ehemalige Angreifer des AC Mailand, der 2019 für 18 Millionen Euro Ablöse aus der Lombardei zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt war, steht ebenso wie Adama noch ein Jahr in Wolverhampton unter Vertrag. Auch den italienischen Ex-Nationalstürmer (ein Einsatz im Jahr 2018) würden die Wolves verkaufen.