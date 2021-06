Premier League : Ancelotti-Erbe: Everton an Rafa Benitez interessiert

Sollten die Fans ihr Vorbehalte hinter sich lassen, könnte eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen. Rafa Benitez wurde sowohl in Italien als auch in England Pokalsieger, nachdem er bereits mit dem FC Valencia zweimal spanischer Meister wurde.

Benitez lag mit Liverpool zur Halbzeit 0:3 zurück und kam nach der Pause wie verwandelt aus der Kabine. Nach 90 Minuten stand es 3:3-Unentschieden. Im Elfmeterschießen entschieden die Reds dieses ehrwürdige Spiel dann für sich.

Die magischen Worte, die Rafa Benitez an diesem Abend in der Halbzeitpause an seine Mannen richtete, zeigen an, dass dieser Trainer sein Team auch in schwierigen Phasen zu großartigen Leistungen animieren kann. Nicht die schlechteste Eigenschaft für eine Bewerbung.