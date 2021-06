Premier League : Ancelotti-Erbe: FC Everton denkt an einen alten Bekannten

Carlo Ancelotti (61) schloss sich am Dienstag Real Madrid an. Den Posten des Italieners als Trainer des FC Everton soll nun Medienberichten zufolge ein früherer Erfolgstrainer der Toffees übernehmen.

Nach Informationen der britischen Tageszeitung Daily Mail wollen die Verantwortlichen des Liverpooler Traditionsvereins David Moyes zurückholen.

Der Schotte führte West United in der vergangenen Saison auf einen hervorragenden 6. Tabellenplatz in der Premier League. Der Vertrag des 58-Jährigen läuft am Monatsende aus.

Geht es nach Everton, dann verlegt Moyes seinen Arbeitsplatz zurück in den Goodison Park. Moyes trainierte die Toffees einst elf Jahre, bevor er 2013 zu Manchester United wechselte und dort das Erbe von Sir Alex Ferguson antrat.