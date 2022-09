FC Everton Barça war für ihn "die Hölle" - Andre Gomes findet neuen Arbeitgeber

Andre Gomes wechselt vom FC Everton zu OSC Lille. Der französische Meister von 2021 gab am Donnerstag die Verpflichtung des Mittelfeldakteurs bekannt, nachdem er den Medizincheck absolviert hatte.

Gomes war dem Druck bei Barça scheinbar nicht gewachsen, er sprach in einem Interview offen von einer "Hölle" im Cam Nou. "Er hat sehr gelitten. Wir alle haben es gespürt", gab Ex-Sportdirektor Robert Fernandez zu .

2018 wurde das Transfer-Missverständnis nach wettbewerbsübergreifend 78 Spielen (drei Tore, vier Vorlagen) beendet, Gomes zunächst per Leihe an den FC Everton abgegeben. Ein Jahr später überwiesen die Toffees 25 Millionen Euro Ablöse. Nach 100 Pflichtspielen für den britischen Traditionsverein geht es für Gomes nun in der Ligue 1 weiter.