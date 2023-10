Brighton-Coach stachelt Ansu Fati an: "Erst 60 Prozent gezeigt"

Trainer Roberto de Zerbi (44) von Brighton & Hove Albion lobt Ansu Fati (20) nach dessen Vorstellung in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (2:0), sieht bei der Leihgabe des FC Barcelona aber noch Luft nach oben.

"Er hat sehr gut gespielt, aber er kann sich entwickeln und noch besser werden", sagte der Italiener über Fatis Leistung gegen die Niederländer. Fati müsse sich "körperlich noch entwickeln" und "die Begeisterung wiederfinden, die er zu Beginn seiner Karriere hatte."

Ansu Fati kommt für Brighton bisher meist als Joker zum Einsatz, in wettbewerbsübergreifend knapp 430 Spielminuten erzielte der 20-Jährige drei Tore. Zuletzt traf er gegen Ajax, in der Premier League blieb er aber am Sonntag gegen Fulham (1:1) ohne Treffer, nachdem er nach einer knappen Stunde für Adam Lallana eingewechselt worden war.

Roberto de Zerbi sieht noch viel Potenzial beim spanischen Nationalstürmer. Dieser sei wie João Pedro "ein besonderer Spieler." Beide hätten ihre Möglichkeiten aber "erst zu 60 Prozent" ausgeschöpft. "Wenn sie ihr höchstes Niveau erreichen, können sie uns helfen, mehr Spiele zu gewinnen."

Brighton performt trotz namhafter Verluste

Brighton belegt nach zehn Spieltagen der Premier League trotz einiger namhafter Abgänge in der vergangenen Transferperiode (Moises Caicedo für 116 Millionen Euro zu Chelsea, Robert Sánchez für 29 Mio. zu Arsenal, Alexis Mac Allister für 42 Mio. zum FC Liverpool) auf dem siebten Tabellenplatz. In der Europa League sind die Seagulls mit vier Punkten Tabellendritter hinter Olympique Marseille (5) und AEK Athen (4).,