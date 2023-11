"Brutal intensiv und fordernd": Ex-BVB-Profi Dahoud über seinen Start bei Brighton

Im Sommer wagte Mahmoud Dahoud (27) den Schritt ins Ausland und verließ Borussia Dortmund für Brighton & Hove Albion. Der Deutsche galt als Wunschspieler von Brighton-Coach Roberto de Zerbi (44). Auf der Insel blüht der Mittelfeldspieler auf – so sieht er seine ersten Monate bei seinem neuen Klub.

Als Wunschspieler von Roberto de Zerbi kam Mahmoud Dahoud im Sommer zu Brighton & Hove Albion. Nach sechs Jahren endete seine Zeit bei Borussia Dortmund, wo er sich unter mehreren Trainern nie vollends durchsetzen konnte. Bei Brighton ist er wieder wichtig und blüht unter dem italienischen Taktik-Genie auf.

Im Gespräch mit Sport1 hat sich der 27-Jährige zu seinen ersten Monaten in seinem neuen Klub geäußert. "Das Niveau hier in England ist unglaublich hoch", sagte Dahoud nach dem Europa-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (2:0), wo er entscheidenden Anteil am Dreier hatte.

Dahoud: "So viel taktischen Input habe ich noch nie erhalten"

"Es ist alles viel schneller und taktischer. Du hast kaum Zeit, wenn du den Ball am Fuß hast und musst in wenigen Sekunden entscheiden. Für den Kopf ist das total anspruchsvoll. Das bringt mich als Spieler, aber auch als Persönlichkeit auf ein neues Level", zeigt sich der zweifache deutsche Nationalspieler beeindruckt von seiner neuen Wahlheimat.