FC Everton : Carlo Ancelotti stimmt Loblied auf Richarlison an

Richarlison war 2018 für fast 40 Millionen Euro vom FC Watford in den Goodison Park gewechselt. Der 23-Jährige kommt auf wettbewerbsübergreifend 12 Saisontore. Zuletzt schoss er die Toffees zum 1:0-Sieg über West Brom.

Auch dank der Tore des brasilianischen Nationalspielers steht Everton so gut da wie seit Jahren nicht. Der Traditionsverein aus Liverpool ist nach drei Siegen am Stück mit 46 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz der Premier League zu finden und kann mit einem Sieg am Montag an Chelsea (4., 47 Punkte, ein Spiel mehr absolviert) vorbeiziehen.