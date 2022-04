Chelsea-Bezwinger : Brentford-Coach hofft auf Verbleib von Christian Eriksen

Im Westen Londons fühlt sich der Mittelfeldspieler augenscheinlich sehr wohl. In vier Ligaspielen gelangen ihm jeweils ein Tor und eine Vorlage. Eriksen hat sich schnell zu einem elementaren Teil des Teams gemausert. Das nun aufkeimende Interesse von Manchester United oder Ex-Klub Tottenham soll laut Trainer Thomas Frank kaum eine Rolle für seinen Schützling spielen.

"Um fair zu sein, ich kenne Christian ziemlich gut und er ist gut darin, einfach den Moment zu genießen. Deshalb denken wir nicht zu viel darüber nach, was in zwei oder drei Monaten passieren wird." Der Wunsch des Coaches ist jedoch klar formuliert. "Es ist kein Geheimnis, dass ich möchte, dass er in der nächsten Saison weitermacht." Natürlich in Brentford.