Aston Villa : Coutinho back in the game! Das sagt er nach seinem Traum-Debüt

Der Brasilianer, der erst am Mittwoch aus Barcelona zu den Villians stieß, ist vorerst nur bis Saisonende nach England ausgeliehen. Sollte er an den gestrigen Spieltag anknüpfen können, wird Aston Villa aber schnell über eine feste Verpflichtung nachdenken und womöglich Gebrauch von seiner Kaufoption in Höhe von kolportierten 40 Millionen Euro machen.

Coutinho kam erst in der 68. Spielminute, drehte aber sofort auf. Den Anschlusstreffer von Jacob Ramsey bereitete er noch vor, den Entstand zum 2:2 in der 81. Minute besorgte der Südamerikaner dann selbst.