Premier League : Danny Welbeck: Ex-United-Torjäger verlängert in Brighton

Als der FC Watford 2020 in die zweite englische Liga abstieg, trennte sich der Verein von Stürmer Danny Welbeck. Im Oktober desselben Jahres fand er bei Brighton & Hove Albion ein neues Zuhause. In der kommenden Saison wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt.

Trainer Graham Potter zeigte sich sehr glücklich über die Vertragsunterzeichnung. "Wir freuen uns, dass er in der nächsten Saison bei uns ist. Danny hat von dem Moment an, als er hier ankam, gezeigt, was man von einem Top-Profi erwartet."

Wegen seiner sehr guten Leistungen wollten die Verantwortlichen sofort Nägel mit Köpfen machen. "Sobald die Saison zu Ende war, hatte die Verlängerung seines Aufenthalts im Verein oberste Priorität."

Welbecks Karriere begann 2008 schillernd bei Manchester United. Mit den Red Devils gewann er unter anderem die englische Meisterschaft und den Ligapokal. 2014 erfolgte dann der Wechsel zum FC Arsenal, für den er in fünf Spielzeiten auf Torejagd ging.