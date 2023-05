Doch wieder Premier League? James Rodriguez bei mehreren Klubs auf der Liste

James Rodriguez könnte in die Premier League zurückkehren - Foto: / Getty Images

Seitdem James Rodriguez wieder auf dem Markt ablösefreier Spieler verkehrt, stapeln sich die Gerüchte um seine ungewissen Zukunft. Nun wird sogar eine Rückkehr in die Premier League zum Thema gemacht.

Es war nicht alles schlecht in dem einen Jahr, das James Rodriguez beim FC Everton verbrachte. Die Verantwortlichen der Toffees entschieden sich aber dann doch zum Verkauf nach Katar. Für James bieten sich nun offenbar gleich mehrere Möglichkeiten, wieder in der Premier League unterkommen zu können.

Nach Aussagen des Journalisten Christian Martin ist es James' Priorität, nach dem im April offiziell gescheiterten Engagement bei Olympiakos Piräus seinem Beruf weiterhin in Europa nachzugehen. Während seiner Zeit bei Everton habe er einen guten Eindruck hinterlassen, was ihm einige Türen in der höchsten englischen Fußballliga öffnen soll.

Crystal Palace, der AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion und tatsächlich Everton prüfen laut Martin momentan die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit James. Jene Klubs soll die Verpflichtung des 31-Jährigen reizen, weil sie üblicherweise keine Chance auf solch schillernde Persönlichkeiten haben.

Mit Klubs vom europäischen Kontinent war James seit seinem Ausscheiden in Griechenland in den vergangenen Wochen eher nicht verbunden worden. Ein Wechsel zum brasilianischen Botafogo oder gar nach Indonesien, wo es ebenfalls Interessenten gibt, ist für James jedoch kein Thema.

Verwendete Quellen

Christian Martin