Premier League : Jack Wilshere legt Real-Star Newcaste-Wechsel ans Herz

Da es für Eden Hazard seit seinem Transfer im Jahr 2019 nicht so recht bei seinem aktuellen Klub Real Madrid klappen will, halten sich Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League. Sein früherer Klub, der FC Chelsea, wird als mögliche Anlaufstation genannt. Jack Wilshere bringt jetzt aber auch das neureiche Newcastle ins Spiel.