England-Legenden leaken Gehalt: So wenig verdienten Gary Lineker und Alan Shearer

Heutzutage verdienen selbst junge Talente im Fußball bereits Millionenbeträge. Dass das vor einigen Jahrzehnten noch ganz anders war, machten die England-Legenden Alan Shearer und Gary Lineker in ihrem Podcast nun deutlich.

Alan Shearer (53) und Gary Lineker (62) zählten zu den besten Spielern ihrer Zeit. Während Shearer sich bei seinen Station beim FC Southampton, den Blackburn Rovers sowie Newcastle United Legendenstatus auf der Insel erspielt hatte, zeigte Lineker seine Qualitäten sowohl in England (Leicester City, FC Everton) als auch im Ausland beim FC Barcelona.

In ihrem gemeinsamen Podcast "The Rest is Football" plauderten die beiden Ex-Nationalspieler mit Micah Richards (35, ehemals Manchester City) über die damaligen Gehälter im Profifußball – und überraschten dabei mit extrem niedrigen Löhnen.

So habe Shearer als Jugendspieler lediglich 27,50 Pfund erhalten. Nach einem Hattrick für Southampton unterschrieb er dann einen Profivertrag und durfte sich über mehr Geld freuen. "Als ich ein paar Tage später meinen Profivertrag unterschrieb, war ich plötzlich von 27 Pfund pro Woche auf 225 Pfund pro Woche gestiegen und bekam eine Unterzeichnungsgebühr von 6.000 Pfund." Trotz des Aufstiegs sind die Summen zu den heutigen Gehältern kein Vergleich.