Ex-Barça-Juwel Gerard Deulofeu vor Rückkehr in Premier League?

Gerard Deulofeu (28) ging in der Premier League bereits für den FC Everton und Watford auf Torejagd. Aktuell steht er in der Serie A unter Vertrag. Nun erhält der Spanier offenbar einen Lockruf von der Insel.

Nach Informationen der Boulevardzeitung The Sun zeigt Aston Villa Interesse an einer Verpflichtung von Deulofeu. Cheftrainer Unai Emery soll sich bei den Bossen des Klubs für eine Zusammenarbeit mit seinem spanischen Landsmann starkmachen.

Emery übernahm Anfang November den Trainerposten in Birmingham, ersetzte die englische Fußballlegende Steven Gerrard. Der Start ist dem viermaligen Europa-League-Sieger (1x Valencia, 3x Sevilla) eindrucksvoll geglückt, drei der ersten vier Premier-League-Spiele konnte Aston Villa unter seiner Regie gewinnen.

Deulofeu erzielte für den FC Everton und Watford in 127 Auftritten in der englischen Eliteklasse 20 Tore und lieferte 24 Vorlagen, seit 2020 spielt er für Udinese Calcio und steuert ebenfalls regelmäßig Scorerpunkte (18 Tore und 14 Vorlagen in 67 Spielen) bei.

Den Großteil seiner Ausbildung genoss Deulofeu einst in der Jugendschmiede des FC Barcelona. 2013 verabschiedete er sich zum FC Everton. Nach Stationen beim FC Sevilla, Milan und Watford heuerte er vor zweieinhalb Jahren in Italien an.