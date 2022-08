Premier League Fulham holt Ex-Arsenal-Weggefährten von Bernd Leno

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Willian kehrt offenbar in die Premier League zurück. Der Ex-Chelsea-Star steht Medienberichten zufolge vor einer Anstellung in London. Er wird erneut Kollege von Bernd Leno.

Wie das Onlineportal Goal.com berichtet, hat der Offensivakteur seinen ursprünglich bis 2023 Vertrag gültigen beim brasilianischen Traditionsverein Corinthians Sao Paulo bereits aufgelöst. Der 34-Jährige soll sich mit dem FC Fulham auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Der schussstarke Flügelstürmer stand von 2013 bis 2020 beim FC Chelsea unter Vertrag, dann folgte der Wechsel zum Stadtrivalen FC Arsenal. 2021 kehrte der Südamerikaner zurück in seine Heimat. Nun steht das Comeback in der Premier League an.