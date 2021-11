FC Everton : Dominic Calvert-Lewin bekommt "Liebe und Respekt" für Schulmädchen-Outfit

Der FC Everton kann auch nach der Verpflichtung von Star-Coach Rafa Benitez das langjährige Image der grauen Maus nicht ablegen. Der Klub, der im Moment nur Platz elf in der Premier League belegt, sollte sich vielleicht einmal einen Spieler aus den eigenen Reihen zum Vorbild nehmen, um etwas bunter in Erscheinung zu treten.

Dominic Calvert-Lewin fällt nämlich gerne mit seinen ausgefallenen Looks auf und geht in der Masse sicherlich nicht unter. Auf dem aktuellen Cover der britischen Modezeitschrift Arena Homme Plus ist der extrovertierte Stürmer in einem Schulmädchen-Outfit abgelichtet. Zu schwarzem Blazer, weißem Hemd und schwarzer Krawatte trägt er einen schwarzen Rock und eine pinke Handtasche.

Für seinen Auftritt erhielt Calvert-Lewin, der das Bild auch auf Instagram postete, viel Zuspruch von seinen Followern. "Für sind stolz auf dich, für das, was du bist", erklärte ein Fan, während ein anderer die Vorbildfunktion des Spielers unterstreicht: "Ein großes Kompliment für das Erweitern der Grenzen." Bei einem weiteren Anhänger dürfte der Angreifer ebenfalls an Sympathie gewonnen haben. "Nichts als Liebe und Respekt, Dom. Gut gemacht, Kumpel."