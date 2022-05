Gerrard betont: Coutinho kann nicht jedes Mal alles alleine regeln

Der brasilianische Nationalspieler kommt nach seinem Winter-Wechsel bisher auf sieben Scorerpunkte in 14 Spielen. Sein letztes Tor datiert vom 10. März. Aston Villa legte zuletzt allerdings auch mannschaftlich keine Glanzleistungen hin. Drei letzten fünf Premier-League-Spiele verlor der Traditionsverein aus Birmingham.

Aston Villa belegt fünf Spiele vor dem Saisonende den 13. Tabellenplatz und hat acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Mit Burnley wartet am kommenden Spieltag ein Tabellennachbar auf Philippe Coutinho und Co. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt so gut wie eingetütet.