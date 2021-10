Emre Tezgel : Harry Kane 2.0? Premier-League-Giganten jagen Stoke-Supertalent

Emre Tezgel spielt als 16-Jähriger bereits für die U18 von Stoke City. Der Jugendspieler zeigt in seinem Alter viele Qualitäten, die selbst nur wenige Profis in sich vereinen. Kein Wunder also, dass mehrere Spitzenklubs ihr Netz nach ihm auswerfen.