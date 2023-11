FC Bayern soll interessiert sein - Manager spricht Machtwort zu Shootingstar Can Uzun

Can Uzun (l.) im Duell mit Tom Rothe von Holstein Kiel - Foto: / Getty Images

Can Uzun (17) sorgt in der 2. Bundesliga in der laufenden Saison für mächtig Furore. Zahlreiche Top-Klubs, darunter der FC Bayern und Premier-League-Vereine, sollen dem Nürnberg-Shootingstar interessiert sein. Sportdirektor Olaf Rebbe (45) spricht nun ein Machtwort in Bezug auf einen Transfer.

Spricht man derzeit über die besten Spieler der 2. Bundesliga kommt man kaum an dem Namen Can Uzun vorbei. Der 17-jährige Youngster des 1. FC Nürnberg sorgt derzeit Woche für Woche für Staunen. In seinen bisherigen zwölf Saisonspielen kommt er gebürtige Regensburger auf zehn Torbeteiligungen.

"Wechsel in dieser Saison ist kein Thema"

Kein Wunder, dass sich die Gerüchte um den Shootingstar ranken. Nürnberg-Sportdirektor Olaf Rebbe hat einem etwaigen Wechsel nun allerdings vehement einen Riegel vorgeschoben. "Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber in dieser Saison ist ein Wechsel kein Thema", stellte der Funktionär gegenüber transfermarkt.de klar.

Uzun wird schon jetzt mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro gelistet. Beim Club erhofft man sich eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 17 Millionen Euro. Damit würde der Deutsch-Türke zum Rekordtransfer des Vereins avancieren.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Vereine mit dem Offensivtalent in Verbindung gebracht. Allen voran der FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion sollen großes Interesse an einer Verpflichtung Uzuns haben. Bereits vor einigen Wochen äußerte sich Rebbe zu Uzuns Zukunft.

Uzun könnte noch für Deutschland auflaufen

"Wir sind froh, dass Can bei uns spielt, wir ihn aus unserer eigenen Akademie entwickelt haben und er uns sicherlich noch sehr viel Freude bereiten wird. Can hat einen langfristigen Vertrag, ob und wann der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, wird die Zukunft entscheiden. Aktuell beschäftigen wir uns damit überhaupt nicht."

Uzun steht noch bis 2026 bei Nürnberg unter Vertrag. Noch könnte er übrigens für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Zwar durchlief er bislang sämtliche Jugend-Nationalmannschaften der Türkei, für die A-Elf wurde er jedoch nicht nominiert. Türkei-Trainer Vincenzo Montella soll Uzun bereits kontaktiert haben, dementsprechend müsste der DFB schnell handeln.

