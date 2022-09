Leeds United Italien-Shootingstar Wilfried Gnonto wechselt in die Premier League

Wilfried Gnonto (18) geht zukünftig auf der Insel seinem Beruf nach. Der italienische Nationalstürmer wechselt vom FC Zürich in die Premier League zu Leeds United. Beide Klubs gaben den Transfer in der Nacht auf Freitag bekannt.

Nach Informationen von Fabrizio Romano zahlt Leeds zunächst umgerechnet 4,5 Mio. Euro plus Boni. Der FC Zürich sicherte sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in unbekannter Höhe. Gnonto war 2020 aus dem Nachwuchs von Inter Mailand in die Schweiz gewechselt.

Nach wettbewerbsübergreifend zwölf Toren und zehn Vorlagen in 74 Spielen und dem Aufstieg in die italienische Nationalmannschaft (vier Spiele, ein Tor) zieht es Gnonto nun in die nordenglische Grafschaft Yorkshire. In Leeds unterschreibt er bis 2027. "Wir danken Willy für die großartige Zusammenarbeit und wünschen ihm bei der neuen Herausforderung viel Glück und Erfolg", teilte der Schweizer Meister mit.