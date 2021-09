Everton will Isco : James-Nachfolger: Rafa Benitez will Ex-Schützling von Real Madrid

Rafael Benitez plant nach dem Abschied von James Rodriguez in Richtung Wüste die Verpflichtung eines neuen Mittelfeldregisseurs. Im Fokus: ein alter Bekannter von Real Madrid.

James war im vergangenen Sommer auf Wunsch von Carlo Ancelotti aus Madrid zum FC Everton gewechselt. Der Kolumbianer zeigte einen deutlichen Formanstieg im Vergleich zu seiner Zeit an der Concha Espina, ehe ihn Verletzungsprobleme ausbremsten.

James am Flughafen gesichtet – wird Everton den Großverdiener mit Verspätung los?

FC Everton an Isco von Real Madrid interessiert

Die Vakanz in Sachen Kreativität im Mittelfeld der Toffees will Benitez nun offenbar mit einem Landsmann beheben. Laut dem spanischen Onlineportal Defensa Central baggert der Trainer an Isco (29, Vertrag bis 2022) von Real Madrid.