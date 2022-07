Premier League Joao Moutinho verlängert bei den Wolverhampton Wanderers

Joao Moutinho und die Wolverhampton Wanderers haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023 geeinigt. Das gab der Premier-League-Klub am Montag bekannt.

Moutinho war nach dem Aufstieg des dreifachen englischen Meisters in die Premier League 2018 vom AS Monaco in die West Midlands gewechselt, seitdem machte der heute 35-Jährige 176 Partien für die Wolves.

Unter Bruno Lage war der Routinier im Mittelfeld in der vergangen Spielzeit gesetzt, stand in 39 Partien auf dem Rasen. "Er hat einen großen Einfluss in der Umkleidekabine, bei den jüngeren Spielern, und setzt Standards, denen sie folgen", lobt Sportdirektor Scott Sellars.