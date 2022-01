Premier League : Mario Balotelli zum dritten Mal nach England? Newcastle will es möglich machen

Mehrere Medienvertreter berichten darüber, dass Newcastle United Balotelli zeitnah verpflichten möchte. Die Magpies stecken mit ihren 15 Punkten nach 21 gespielten Partien mitten im Abstiegskampf. Das rettende Ufer ist aber nur einen Zähler entfernt. Im Winter wurden bereits Kieran Trippier (14 Mio. Euro Ablöse) und Chris Wood (30 Mio. Euro Ablöse) geholt, um die Kehrtwende einzuleiten.

Mario Balotelli soll das nächste Mosaikstück in Newcastle Comeback-Plänen sein. Der Italiener spielt eine überraschend starke Saison in der Türkei. Mit Aufsteiger Adana Demirspor rangiert er in der Süper Lig auf dem siebten Tabellenplatz und darf sich noch Hoffnungen auf die Qualifikation für Europa machen. Mit zwölf Torbeteiligungen hat Balotelli großen Anteil am Erfolg seines Teams.