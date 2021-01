Premier League : Krzysztof Piatek hat einen neuen Verehrer

Krzysztof Piatek (25, Vertrag bis 2025) konnte bei Hertha BSC die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen. Eine Rückkehr in die Serie A wurde medial jüngst thematisiert. Nun soll auch die Premier League locken.

24 Millionen Euro legte Hertha BSC vor einem Jahr auf den Tisch des AC Mailand, die Transferrechte von Krzysztof Piatek wechselten den Besitzer.

In der deutschen Hauptstadt konnte Piatek aber nicht an seine starken Leistungen und Statistiken aus Italien (35 Tore in 62 Spielen für Milan und Genua) anknüpfen, für die Hertha traf er erst neunmal.