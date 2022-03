Leicester City : Wesley Fofana schwört Treue – Real Madrid und Chelsea gehen leer aus

Im Oktober 2020 wechselte Wesley Fofana für 35 Millionen Euro von der AS St. Etienne zu Leicester City. Weder Verein noch Spieler haben diesen Schritt seither bereut. Die Vertragsverlängerung, die am Montag verkündet wurde, war dennoch ein Vertrauensbeweis beider Seiten.

Nach seinem Transfer fand sich der 21-Jährige in Leicester schnell zurecht. Er wurde auf Anhieb Stammspieler und trug mit seinen konstant guten Leistungen dazu bei, dass die Foxes am 15. Mai 2021 zum ersten Mal überhaupt den FA Cup gewinnen konnten.

Fofana: Völlige Identifikation mit seiner neuen Heimat

Nach zwei beeindruckenden Spielzeiten, die Leicester auf dem 5. Platz in der Premier League beendete, steht der Meister von 2016 derzeit nur auf Rang zwölf in der englischen Liga. Der Abstand auf die internationalen Plätze beträgt stolze zwölf Punkte. Im nächsten Jahr muss sich das Team somit wohl auf die nationalen Wettbewerbe fokussieren.

Für Fofana, an dem Medienberichten zufolge Real Madrid und der FC Chelsea großes Interesse zeigten, spielte die sportliche Situation bei der Vertragsunterzeichnung keine Rolle. Er ist seinem Verein mit Haut und Haar verfallen.

"Ich liebe alles am Klub, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Es ist wie eine Familie, was ich am meisten schätze. Alle stehen sich nahe und verstehen sich gut", so der Franzose. Des Weiteren verfüge die Mannschaft über ungeheures Potenzial. In den nächsten Jahren sieht Fofana daher die Chance, weitere Titel zu gewinnen.