Premier League : Leicester City: Jesse Lingard soll Lücke nach Maddison-Transfer schließen

Der FC Arsenal ist nach wie vor an einer Verpflichtung von James Maddison von Leicester City interessiert. Sollte der 24-Jährige die Foxes verlassen, haben die Verantwortlichen in Manchester schon einen passenden Ersatz erspäht.

Jesse Lingard spielt seit seiner frühsten Kindheit bei Manchester United. 2012 rückte er in den Profikader auf, wurde in der Folgezeit aber an fünf verschiedene Klubs ausgeliehen.

Anfang 2021 gaben ihn die Red Devils für ein halbes Jahr an West Ham United ab, wo der englische Nationalspieler in 16 Pflichtspielen neun Tore erzielte und fünf weitere auflegte.

Leicester City meldet nun Interesse an Lingard an, weil der FC Arsenal nach Angaben des Onlineportals football.london weiterhin auf eine Verpflichtung von James Maddison drängt.

Bisher waren die Gunners zu sehr von der 60 Millionen Pfund-Forderung der Foxes abgeschreckt. Durch den Verkauf von Joe Willock (25 Millionen Pfund Erlös) könnten die Londoner einen neuen Anlauf nehmen und den Deal abschließen.