Premier League : Manchester City: West Ham möchte Nathan Ake im Winter ausleihen

Nathan Ake von Manchester City wurde dabei nach Informationen der Sun als Transferziel Nr. 1 auserkoren.

Der Niederländer kommt in dieser Spielzeit zwar bereits auf zehn Einsätze, darf aber nur selten von Beginn an ran. In den 764 absolvierten Spielminuten scheint er trotzdem das Interesse von West Hams Coach David Moyes geweckt zu haben.